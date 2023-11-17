إقبال كبير على منافذ مبادرة خفض الأسعار.. وكيلو السكر بـ27 جنيهًا

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، إقبالا كبيرا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها، تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25٪.

وقال المصيلحي، إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يسهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

وتشهد العديد من المناطق بمحافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين علي منافذ بيع السكر المشاركة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، حيث يتم توفيره بسعر 27 للكيلو في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عددا كبيرا من الأفراد.

وتسهم المبادرة في أحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين و العارضين.

ونجحت الدولة مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يومي بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.