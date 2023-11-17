حبس عاملين لسرقتهما سيارة ومبلغا ماليا بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاملين 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ مالي وسيارة من داخل محل عملهم بنطاق قسم شرطة التجمع الاول.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما.. وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى، مكينة عد النقود).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.