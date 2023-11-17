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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاملين لسرقتهما سيارة ومبلغا ماليا بالتجمع الأول

المضبوطات
المضبوطات
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاملين 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ مالي وسيارة من داخل محل عملهم بنطاق قسم شرطة التجمع الاول.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما.. وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى، مكينة عد النقود).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"،  وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

الامانة التجمع الأول حبس عامل