ترشيح الأهلي لجائزة أفضل نادي في إفريقيا

تواجد النادي الأهلي، في القائمة النهائية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لجوائز الأفضل في القارة السمراء خلال عام 2023.

وشهدت القائمة تواجد النادي الأهلي وترشحه على جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023 بجانب، الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني.

ويُعلن الكاف عن أسماء الفائزين يوم 11 ديسمبر المقبل في حفل يقام بمدينة مراكش المغربية.

يذكر أن، الأهلي قد توج العام الماضي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 يمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي.