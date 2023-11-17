ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية و30 طن غير محتفظ بخواصه بالخانكة

تمكنت أجهزة الرقابة والأغذية يمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية و30 طن ملح غير محتفظ بخواصه بالخانكة.

يأتي ذلك ضمن جهود الحملة التي شنتها المديرية بناءاً على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

وأوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية، أن إدارة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع مكتب الأغذية بالخانكة شنت حملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية بوسط الزراعات بالخانكة، حيث جرى ضبط 50 بالتة ملح طعام بكل بالتة 20 كيس بإجمالي 1000 كيس منتهي الصلاحية حيث ينتهي تاريخ الصلاحية في شهر سبتمبر سنه 2023.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1200 شيكارة ملح طعام متحجر وعليه أتربة ومعرض للأمطار وفي مكان غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية المطلوبة. بإجمالي وزن 30 طن.

وأضاف البيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات، وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.

وجاءت الحملة برئاسة الدكتور محمد علي مدير الأغذية بالقليوبية و سامي رجب مراقب عام الاغذية بالقليوبية وعضوية شريف الغرياني مراقب اول الاغذية بالخانكة ومفتشي الأغذية أيمن عاطف وعبدالكريم يوسف وأسامه ناصر وصلاح فام ومحمد حمدي.