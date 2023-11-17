"الفن حياة" عنوان صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى، بمناسبة اليوم العالمى للفن الإسلامى.

وتستضيف عددا من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى، هويدا السباعى، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية ".

تتناول الأمسية نماذج من أشكال الفن الإسلامى إلى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياه ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى، كما يتم مناقشة عدد من الصور الإبداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر، اقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.