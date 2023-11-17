عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا فإن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وبارتقاء وإصابة عدد آخر، في قصف منزل في بني سهيلا شرق المدينة، كما استشهد 18 مواطنًا في غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات، بينهم أطفال ونساء.

وفي منطقة جباليا البلد شمال القطاع، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء استهداف طيران الاحتلال مربعًا سكنيا بسلسلة من الغارات.

كما واصل الاحتلال استهداف محيط المستشفى الأندونيسي بسلسلة غارات مكثفة.