عميد طب القناة يشهد فعاليات اليوم الثالث لاحتفالية اليوم العالمي للسكر ٢٠٢٣





شهد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فعاليات اليوم الثالث ضمن احتفاليه اليوم العالمي للسكر ٢٠٢٣ بالتعاون مع الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم وكلية الطب جامعة قناة السويس ونقابة الأطباء بالاسماعيليه وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكر ٢٠٢٣ وفي إطار التوعية بمرض السكر تحت شعار Know your risk - تعرف على المخاطر الخاصة بك؛ حرصًا على الدعم المجتمعى للقطاع الطبي بالاسماعيليه وانطلاقًا من قيادته لأهم منظومة طبية بإقليم القناة.



شارك بفاعليات الإحتفالية للدعم المعنوى لأفراد المنظومة وتقديم التوجيهات الهامة للارتقاء بالقطاع الطبى بجامعة قناة السويس، وذلك بحضور الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم والأستاذة الدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء بالاسماعيليه، والدكتور نادر النمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء بالاسماعيليه سابقا والأستاذ الدكتور عبدالحميد سرواح أستاذ الباطنه العامه والجهاز الهضمي والكبد والأستاذة الدكتورة آمال عبدالحميد استاذ الباطنه العامه والجهاز الهضمي والكبد والأستاذة الدكتورة الدكتورة حنان كمال رئيس قسم القلب والأوعية الدموية والأستاذة الدكتورة سهام احمد رئيس قسم الباطنه والاستاذ الدكتور فوزى عطيه أستاذ الباطنه العامه والجهاز الهضمي والكبد، وكوكبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من جامعات مصر المختلفة.

تم القاء محاضرات علمية للتوعية بمخاطر المرض وانواعه والعلاج وكيفية الوقاية منه

حاضر بالمؤتمر الدكتورة إيمان الشريف مدرس الباطنه والغدد والسكر والدكتورة بسمه عثمان مدرس الباطنه العامه.. تم تقديم درع التكريم للأستاذ الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب من الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم وحرصت على تقديمه الأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية، كما تم تقديم درع التكريم من نقابة الأطباء بالاسماعيليه وحرصت على تقديمه الأستاذة الدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء بالاسماعيليه.. كما حرص على تقديم درع التكريم للأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم.