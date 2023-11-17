صور| تطييب رفات الشهيد مارجرجس بإيبارشية بورسعيد

صلى الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، صلاة رفع بخور عشية وخلالها قام بعمل الحنوط وتطييب رفات الشهيد مارجرجس، ورفات الشهداء المقدسة الموضوعة بالكنيسة وهم، بمناسبة الاحتفال بتذكار عيد تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس باللد، والاحتفال بالعيد (٧١) لتكريس كنيسة الشهيد مارجرجس ببورسعيد.

شارك فى الصلاة كهنة الكنيسة بجانب لفيف من كهنة الايبارشية وعلى صعيد اخر احتفلت الكنيسة بالعيد ال ٤٧ لرسامة الانبا تادرس أسقفًا، حيث القى فريق الكورال الترانيم الروحيه، وقام نيافته بتوزيع الهدايا عليهم.

حضر الحفل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وقد القى كلمة كما قدم هدية تذكارية لنيافة الانبا تادرس، واختتم مطران بورسعيد الاحتفالية بكلمه روحية، توجه فيها بالشكر للجميع على مشاعرهم الطيبه.



