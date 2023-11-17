أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، اليوم الجمعة، عن رسامة كاهنيين وترقية قمص بإيبراشية بورسعيد.

مطرانية بورسعيد: قمص وكاهنان جديدان بإلايبارشية

وصلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارمينا العجائبى بمنطقة الأمين التابعه لحى المناخ ببورسعيد، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية

قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن الأنبا تادرس مطران محافظة قد قام عقب صلاة الصلح برسامة الدياكون اسحق دانيال ودعوته قسًا باسم القس سوريال، والدياكون مينا يوحنا باسم القس يُسْطُس كاهنان جديدان للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وأضاف أنه جرت ترقية القس تيموثاوس شاكر إلى درجة القمصية، مؤكدا أن الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون "شماس كامل" بيد الأنبا تادرس مطران بورسعيد، خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته، وسط فرحة شعب الكنيسه وعقب انتهاء القداس ذهب الكاهنان لقضاء فترة الخلوة فى دير القديس الأنبا بيشوى بمنطقة صحراء وادى النطرون التابعه لمحافظة البحيرة.