ضبط شاب أصاب طالبة وعامل بأحد شوارع دار السلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول منشور بمقطعى فيديو على موقع "فيس بوك" لتعدى شخص على سيدة وعامل محدثًا إصابتهما بدار السلام.

تعود الواقعة عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم" مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.