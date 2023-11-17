الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ن انه تشير صور الاقمار الصناعية، الي تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومن المتوقع أن تصل الي شمال الوجه البحري قي يصاحبها سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة.

ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم علي بعض المحافظات ،القاهرة 27 درجة، الإسكندرية 26 درجة، ومطروح 25 درجة و شرم الشيخ 30 درجة وأسوان 31 درجة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة؛ إذ يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد و مائل للحرارة علي شمال الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.