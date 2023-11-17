محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في الإزالة الفورية لمخالفات البناء

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المرور الميدانى لرصد كافة التعديات ومخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على أصول وحقوق الدولة والشعب وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وتابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات المخالفة سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لأحكام القانون.

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