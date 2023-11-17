ذكرى وفاة عبد المنعم إبراهيم.. خذله المنتجون وأنصفه الجمهور.. رحل ومعه "سر طاقية" الإبداع

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم، أحد أضلاع الإبداع على مدار التاريخ الفنى المصرى، اشتهر بخفة ظله والحس الكوميدى الكبير، وهو ما أسهم فى حجز مكانه فى أدوار صديق البطل، وهو الدور الثانى الذى أبدع فيه وحقق نجاحاً كبيراً، وتحول من حجز مكان إلى سجن فنى أسهم فيه المنتجين فى ذلك الوقت، وهو ما حرم الجمهور من طاقات فنية وإبداعية، لفنان يملك قدرات وموهبة متفردة، حيث قدم الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم أدوار التراجيديا بنفس نجاح وقدراته الفنية فى الكوميديا، ليحقق المعادلة الصعبة فى الجمع بين نقيضى التنوع الفنى، إلى جانب قدراته الفنية فى تجسيد دور المرأة بمرونة فنية وصوتية كبيرة، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز محطات الفن والإنسانية للفنان القدير عبد المنعم إبراهيم صاحب سر طاقية الإبداع..

"صديق البطل" نجم الدور الثانى

قدم الفنان عبد المنعم إبراهيم العديد من الأعمال الفنية، كدور ثانى وصديق للبطل، وأضفى عليها صبغة كوميدية تركت أثراً كبيراً لدى الجمهور، وزاحم عبد المنعم إبراهيم بالدور الثانى، نجوم الصف الأول ومتصدرى الأفيشات الفنية، للدرجة التى جعلت الجمهور يبحث عنه فى كل مشهد لأى عمل فنى يتواجد فيه، وأبرز تلك الأعمال الفنية فيلم "إشاعة حب، الزوجة ١٣، سكر هانم".

سر طاقية الإخفاء "البطولة المطلقة"

بسبب نجاح عبد المنعم إبراهيم بين الجماهير، قدم بطولة مطلقة لفيلم "سر طاقية الإخفاء"، ورغم أن الفيلم أحد أشهر أفلام السينما، ونجاح الفيلم حتى وقتنا الحالى بمجرد عرضه، إلى أن تجارب البطولة المطلقة لم تدم طويلاً، وعاد إلى أدوار البطولة الثانية والتى برع فيها وحقق نجاحاً كبيراً.

نجم الكوميديا وبكاء الزوجة الراحلة

وبالرغم من قدرات الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، إلا أنه فى لقاء تلفزيونى له، بكى زوجته الراحلة، والتى كانت كواليس رحيلها، أعظم مشاهد التراجيديا فى حياة الكوميديان الشهير، حيث أخبره الطبيب أن زوجته يتبقى لها ٦ أشهر فقط وترحل عن عالمنا، وهى مؤشرات الطب والعلم، ليخفى عليها السر ويظل باسم الوجه أمامها، ممزق النفس بداخله، وكان يقدم أدوار الكوميديا ولا يعلم أحد ما يمر به الكوميديان الشهير من تراجيديا القدر.

خذله المنتجون وأنصفه الجمهور

أثبت الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم أنه ليس مجرد الفنان صديق البطل خفيف الظل، ولكنه ثقيل الموهبة وصديق الجمهور، وأبدع فى تجليات التراجيديا فى مسلسل "أولاد آدم"، والذى قدم من خلاله ملحمه تراجيديا متكاملة، بداية من ملامح ارتسم عليها خطوط الزمن، لنظرات الأب المهموم على أولاده، فى درس فنى كبير للمنتجين والفنانين والجمهور.