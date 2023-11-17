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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقة "مينداناو الجنوبية" في الفلبين

زلزال
زلزال
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أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة قبالة منطقة "مينداناو الجنوبية"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية. 
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 30 كيلومترا جنوب غرب منطقة "سارانجاني" في مقاطعة "دافاو الغربية".
 

زلزال الفلبين