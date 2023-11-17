رئيسا كوريا الجنوبية وبيرو يتفقان على تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 12:19 م

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيسة بيرو دينا بولوارت، على تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وقطاع المعادن.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ أن الاتفاق جاء خلال لقاء الرئيسين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث أكدا مجددا أن بلديهما شريكان استراتيجيان شاملان يتقاسمان القيم الأساسية.



وأشار الرئيس يون إلى أن التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدفاع يجري حتى الآن في مجالات متنوعة، بما في ذلك طائرات التدريب ذات المحرك التوربيني KT-1P والسفن البحرية، وقال إنه يدرك أن حكومة بيرو تسعى إلى إدخال مركبات مدرعة ذات عجلات وطائرات مقاتلة جديدة".

وأعرب يون عن أمله في زيادة التعاون في قطاع المعادن، بالنظر إلى أن بيرو هي واحدة من أكبر منتجي النحاس والفضة والزنك في العالم.

وبدورها، قالت بولوارت إنها تأمل في مواصلة التعاون في مجال صناعة الدفاع مع كوريا الجنوبية، ورؤية المشاركة النشطة للشركات الكورية الجنوبية في مختلف مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في بيرو.

وتعهد الرئيسان بالتعاون الوثيق قبل تولي بيرو رئاسة أبيك العام المقبل وتولي كوريا الجنوبية الرئاسة في عام 2025، لضمان مساهمة المنتدى في الرخاء والنمو المستدام داخل منطقة أبيك.

