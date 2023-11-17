"مستثمري البحر الأحمر": إشغالات الكريسماس في الغردقة تصل إلى 70%

قال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن نسب الحجوزات السياحية للغردقة والمقرر تنفيذها خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة وحتى 5 يناير 2024، تصل لـ 70%.

وأضاف حويدق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حجوزات الكريسماس أجريت قبل العدوان الإسرائيلى على غزة، مشيرا إلى أن السوق الألماني لا يزال يحتل المركز الأول فى الحركة السياحية الوافدة للبحر الأحمر يليه الإنجليزي ثم البولندي.

وتوقع حويدق، أن يصل عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية العام الجارى إلى 13 مليون سائح، بعدما كان متوقعا أن تكسر مصر حاجز الـ 15 مليونا، إلا أن الحرب على غزة أثرت على الحركة الوافدة بنحو 60% من إجمالي الحجوزات، لافتا إلى أنه حال توقف الحرب وعودة استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ستعود الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية سريعا وسوف تتخطى نسب الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية حاجز 80 %.

وشدد على أهمية التسويق خلال الفترة الحالية فى كافة الأسواق المصدرة للحركة لمصر، وأن القطاع الخاص حريص على التواجد فى المحافل الدولية للتسويق والترويج للمقصد السياحى المصرى، مؤكدا أن هناك تنسيق دائما مع وزارة السياحة والآثار يصب فى صالح التسويق من كافة الأسواق: "نحن على ثقة بأن السياحة تمرض ولا تموت، وعلى مدار 30 عاما شهدنا العديد من الأزمات ونجحنا فى تخطيها، وهناك زيادة فى أعداد السائحين رغم الحرب".

ونوه حويدق: "بالرغم من تداعيات حرب إسرائيل على غزة، إلا أن هناك زيادة فى عدد الطاقة الفندقية حوالى 1300 غرفة، سوف تدخل الخدمة مع نهاية الصيف المقبل".