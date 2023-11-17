"الثوابت المصرية أمام المجتمع الدولي.. ورفض تصفية القضية" تقرير تلفزيوني عن الدور الوطني

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الثوابت المصرية أمام المجتمع الدولي.. ورفض تصفية القضية الفلسـطينية".

وذكر التقرير أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على الثاوابت المصرية أمام قادة المجتمع الدولي من رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وكانت آخر كلمات رئيس الجمهورية التي أكدت على ذلك أثناء القمة العربية الإسلامية المشتركة، فالرئيس السيسي كان واضحا في إدانة مصر لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع الأعمال المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الرئيس السيسي أيضا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط مع وقف جميع الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء.

https://www.facebook.com/Channel1/videos/1027012435293593/