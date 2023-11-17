القاهرة الإخبارية: ضغوط مصر نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى غزة

أفادت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، بأن الضغوط المصرية على كافة الأطراف الدولية نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك من خلال نبأ عاجل.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر أمس الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في غزة؛ إذ قامت بتفتيش جميع الأقسام، فضلًا عن التحقيق مع جميع المتواجدين بالمجمع الطبي بداية من النازحين إلي المرضى، وحتى الطواقم الطبية والعاملين واعتقلت عددًا منهم، لم يتم تحديد عددهم حتى اللحظة، بسبب انقطاع الاتصالات.

وأضافت أنه بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مثل المواد المخدرة والأوكسجين، والحصار، فقد استشهد 40 مريضًا، بالإضافة إلى استشهاد عدد من الأطفال الخدج الذين كانوا يتواجدون في الحضانات التي فُصلت عنها الكهرباء.