استاذ دراسات إسرائيلية: تدهور الاقتصاد الإسرائيلي قد يتسبب في وقف الحرب على غزة

قال الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنّ ما لا تفعله العقلانية قد يفعله الاقتصاد، فإذا كان صوت العقل غائبا عن الحكومة الإسرائيلية في إيقاف إطلاق النار وفتح معابر لإغاثة الفلسطينيين، فقد يكون الاقتصاد هو الباب الأكبر لإيقاف هذه الحرب.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ ضحيفة اقتصادية إسرائيلية تحدث عن ترشيد الانفاق الحكومي من أجل تمويل نفقات الحرب، حيث وافق نتنياهو على تعديل هذه الميزانية، ولكن العجز في الموازنة بلغ في أكتوبر الماضي فقط 6 مليارات دولار بخلاف 250 مليون دولار يوميا تخسرهم إسرائيل في هذه المعركة.

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس: "السلطات في دولة الاحتلال تتوقع أن تكون تكلفة إعادة إعمار 30 متسوطنة في غلاف غزة 2.5 ملايين دولار، كما تخسر دولة الاحتلال نحو 30 مليون دولار يوميا بسبب تراجع العمل في المصانع الإسرائيلية كما تأثرت السياحة في إسرائيل بنسبة 76%".