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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أرمينيا: مصرع وإصابة 4 أشخاص في انفجار داخل أحد مباني جامعة يريفان

أرمينيا
أرمينيا
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة، حسب السلطات الأرمنية. 

وذكرت وزارة الصحة الأرمنية أن شخص لقي مصرعه نتيجة الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.. وأن القتلى والجرحى نتيجة الحريق في جامعة يريفان، هم موظفون في خدمة تنسيق الحدائق.
 

روسيا جامعة يريفان أرمينيا