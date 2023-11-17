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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة بسياستها الرشيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن تقديم يد العون لمن يحتاجها، وهذه هي السمة الرئيسية في شخصية الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع.

وأضاف "فارس" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال سياستها الرشيدة والحكيمة والتي تتفق مع القوانين الدولية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه مؤسسات الدولة بالوقوف خلف الشعب الفلسطيني.


وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن استهداف مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة هو هدف أساسي لإسرائيل من أجل تهجير أهل شمال القطاع، مشيرًا إلى أن اقتحام المستشفيات هو عمل مجرم ولذلك قامت إسرائيل بتهيئة الرأي العام الإسرائيلي والدولي من خلال نشر فكرة أن عناصر المقاومة لها أنفاق تحت هذه المستشفيات.

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