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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"الطائر الأزرق" و"محجوز" ضمن عروض مهرجان الحرية المسرحي

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يواصل مهرجان الحرية المسرحي، فعاليات دورته التاسعة، حيث يشهد في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة العرض المسرحي "الطائر الأزرق"، من تأليف الكاتب المسرحي موريس ميترلنك،  للكاتب موريس ميترلنك، وإخراج نادين خالد، بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

تدور أحداث المسرحية حول الفتاة الصغيرة "ميتيل" وشقيقها "تيلتيل" في رحلة سعيهما إلى السعادة بمساعدة الساحرة الطيبة "بيريلون".

يعقبه في التاسعة مساء، العرض المسرحي "محجوز" للمخرج مصطفى صلاح.

وانطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الحرية المسرحي، مساء الجمعة الماضية، بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبرعاية وزارة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز.

يشارك في هذه الدورة التي تحمل اسم فنان الشعب السيد درويش 14 عرضا مسرحيا.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الدكتور أسامة رؤوف "رئيسا"، وعضوية كل من: الفنان عمرو عبدالعزيز، والدكتور إبراهيم حجاج، والدكتور محمد عبدالسلام، والدكتورة نيفين محمد كمال، والكاتب حمدي زيدان، والفنان إيهاب يونس.

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