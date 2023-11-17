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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يحصل على الموافقات اللازمة لمواجهة "ميدياما" بإستاد السلام

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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حصل مسئولو الأهلي على الموافقات الأمنية بإقامة مباراة ميدياما الغاني المقرر لها 25 نوفمبر الجاري في دوري أبطال أفريقيا بإستاد السلام بعد تعذر إقامتها بإستاد القاهرة بسبب زرع البذرة الشتوية.

وجاءت الموافقات بعد الاتصالات التي تمت على مدار الأيام الماضية مع الجهات الأمنية وبعد مطالبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بإقامة المباراة بإستاد السلام رافضاً فكرة إقامتها في إستاد برج العرب بالإسكندرية خوفاً من إجهاد وإرهاق اللاعبين.

ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء حالياً مع الجهات المسئولة من أجل تحديد عدد الجمهور في هذه المباراة والتي ستكون بمثابة "ضربة البداية" بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويقع المارد الأحمر في المجموعة الرابعة ، رفقة ، كلاً من : شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني. 

ويعود فريق الأهلي لخوض مبارياته على استاد السلام، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إصلاح أرضية استاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة التي ستتم في أرضية الملعب، عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستضيف استاد السلام من مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري، في ظل غلق استاد القاهرة.

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