ads
الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 5 مسلحين جراء مواجهات مع قوات الأمن الهندية في ولاية "جامو وكشمير"

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن خمسة مسلحين لقوا حتفهم إثر اندلاع مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".
وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – أن المواجهات اندلعت عندما شنت قوة مشتركة عملية تطويق وتفتيش في مقاطعة “كولجام” عقب ورود معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.. مشيرة إلى أن عملية التفتيش تحولت إلى معركة بالأسلحة النارية حيث أطلق المسلحون النار على أفراد الأمن مما دفعها إلى الرد.

يذكر أن إقليم “كشمير” متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم ولاية “جامو وكشمير” وآخر باكستانى باسم “آزاد جامو وكشمير”.
 

كولجام كشمير الشرطة الهندية