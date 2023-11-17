رئيس حي شرق الإسكندرية: إزالة 227 حالة إشغال وتحرير 22 محضرا متنوعا

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، إن الحي شن عدة حملات مفاجئة لإزالة الإشغالات ومتابعة مواعيد غلق المحال ، تم خلالها المرور على شارع النصر والهيلتون بمنطقة جرين بلازا واسماعيل سري والنجار بسموحة وشعراوي والاقبال بلوران وسيدي جابر وكليوباترا وشارع بورسعيد وكفر عبده وجليم ، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٢٧ حالة اشغال متنوع وتحرير ٢٢ محضر متنوع بالأماكن التي تم المرور عليها .

وأصدر رئيس الحي شرق ، تعليماته لكافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة ، لمتابعة مواعيد الغلق طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وإزالة كافة فروشات الباعة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التي تعوق حركة المرور والمارة ، وفتح الطريق للمارة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.

على الصعيد ذاته تم التشديد على كافة المحال بالمناطق التي تم بها الحملات بعدم مخالفة مواعيد الغلق وعدم وجود أي تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمام محالهم ، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم ، والتأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى.

وشدد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التي تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، جاء ذلك بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاوني الإدارة ، ومدير إدارة رخص المحلات ، ومسئولي الإيرادات.