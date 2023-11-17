محافظ جنوب سيناء: الدولة تولي اهتماما بالغا بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

تعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إنجازًا تاريخيًا ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وتدعم الشبكة جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات ، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع أنحاء البلاد.

وفي محافظة جنوب سيناء يتابع المحافظ اللواء خالد فودة، عن كثب أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء؛ للوقوف على مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة، مؤكدًا أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل تسهل من عملية التعامل السريع مع الأزمات.

كما أكد أن الدولة تولي مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنها تدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الدولة.

وتقوم الشبكة الموحدة على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وفي ضوء متابعة اللوء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من انشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة جنوب سيناء، في الانتهاء من تنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد شاهد أمس اصطفاف الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة شرم الشيخ، التي شملت السيارات النقل واللوري، واللوادر، و طلمبات شفط المياه، الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات و مواجهة السيول و الأمطار، وكذا اصطفاف الجهات والمديريات المعاونة.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال التفقد أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفعالية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

ووجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل،مشددا على تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

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