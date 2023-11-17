هيئة البث الإسرائيلية: مقتل أحد قادة حركة الجهاد في جنين

أفاد إعلام فلسطيني، الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من جنين بعد عملية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل أحد قادة حركة الجهاد بعد عملية للاحتلال في جنين.

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامه منذ الليلة الماضية.

وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات.