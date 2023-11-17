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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بمواجهة عنف المستوطنين لتهدئة التوترات بالضفة الغربية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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شددت الولايات المتحدة على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة المستويات المتزايدة من عنف المستوطنين.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لزيادة وتسريع وتيرة عبور المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

كما ناقشا أيضًا الجهود الجارية لمنع اتساع رقعة الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام.
 

الولايات المتحدة الضفة الغربية المستوطنين