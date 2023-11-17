الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وأمطار تضرب هذه المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك بعض المحافظات فقط مثل سيناء هي من تشهد أمطار، والمحافظات الساحلية، مثل " مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسيناء، والبحيرة، و الدقهلية، ودمياط ورفح، وبورسعيد"، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر والفترات المتأخرة من الليل لذا يجب توخي الحذر عند قيادة السيارات.



وأشارت إلي أن الجميع عليهم متابعة النشرات الجوية، لآن هناك انخفاضات كبيرة في درجة الحرارة بالمساء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك نشاط للرياح ايضا.

