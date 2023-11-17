الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر مستشفى في جنين ويطلب إخلاءه فورا

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:15 ص

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم/الجمعة/، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية وطالبت بإخلائه فورا.

وأكدت مصادر أمنية وطبية في جنين أن قوات الاحتلال التي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، طالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 أشخاص، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت سيارات.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات مسيرة، وبرصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.