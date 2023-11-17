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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق ميانمار

زلزال
زلزال
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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة شرقي ميانمار، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية. 
وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 76 كيلومترا جنوب غرب بلدة «كينج تونج» في ولاية «شان».
 

زلزال ميانمار