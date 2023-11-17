زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق ميانمار

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:13 ص

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة شرقي ميانمار، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 76 كيلومترا جنوب غرب بلدة «كينج تونج» في ولاية «شان».

