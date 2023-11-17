الناتو: الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني أكثر تعقيدًا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني على خط المواجهة بات أكثر تعقيدا مما توقعه الحلف، منوها بأن الجيش الروسي بدأ العملية الهجومية من جهته.

وأشار ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إلى أن هجوم القوات الروسية والوضع الحالى للقوات الأوكرانية، لا يعتبر سببا لرفض المساعدة، بل على العكس من ذلك، يجب زيادتها.

وقال إنه "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بوتين بالانتصار، إذ أن ذلك سيكون سيئا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

كما أعرب أمين عام حلف الناتو عن ثقته بأن واشنطن ستواصل مساعدة كييف.

من ناحية أخرى، سافر ديفيد كاميرون إلى أوكرانيا فى أول رحلة له كوزير خارجية بريطانيا فى زيارة غير معلنة بعد أيام فقط من تعيينه المفاجئ، لكنه لم يصدر أى إعلان مهم حول مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وأثناء لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى يوم الخميس، تعهد كاميرون بمواصلة الدعم البريطانى طويل الأمد لأوكرانيا.

وقال كاميرون: "أردت أن تكون هذه رحلتى الأولى على المستوى الشخصي، مضيفًا: "إننى معجب بقوة وتصميم الشعب الأوكراني".

ومع ذلك، لم يكن هناك التزام علني فوري بشأن التمويل المستقبلى للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومن المتوقع الإعلان عن ما إذا كانت بريطانيا ستستمر فى مستوى إمدادات الأسلحة البالغ 2.3 مليار جنيه إسترلينى سنويًا فى بيان الخريف القادم من المستشارة.

تم تعيين رئيس الوزراء السابق وزيرًا للخارجية من قبل ريشى سوناك يوم الاثنين الماضى وتم تعيينه فى مجلس اللوردات حتى يتمكن من تولى هذا المنصب.

وفى أوكرانيا، تزايدت المخاوف بشأن الدعم العالمي، حيث أدى الصراع فى الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن البلاد، كما برزت أسئلة طويلة المدى حول الدعم المالى الغربى مع توجه الولايات المتحدة إلى دورة انتخابية.

وقال زيلينسكي: "الآن، كما تعلمون، لا يركز العالم على الوضع فى ساحة معركتنا فى أوكرانيا، وهو منقسم من أجل التركيز". "هذا لا يساعد حقًا، ونحن ممتنون لأن المملكة المتحدة دعمت دائمًا أوكرانيا".