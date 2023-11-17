الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لموقف إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن حول غزة

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها بشأن موقف إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن الدولي حول فترات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نأسف بشأن التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية حول القرار".

وأضاف: "كما نعرف، كان من الصعب بالنسبة للمجلس التوصل إلى القرار".

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الأربعاء قرارًا حول فترات هدن إنسانية في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة للاتفاق على نص القرار.

ووصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، القرار بأنه "منفصل عن الواقع ولا معنى له".