نبيلة مكرم: الرئيس السيسي كسر مصطلح أقباط المهجر بالأفعال وليس بالأقوال

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 01:03 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كسر مصطلح أقباط المهجر ولم يعد موجودًا.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أعطى رسالة قوية أن الكل سواسية وأن الدين لله، وان واجبنا وطني كمصريين في الداخل والخارج ولم يقل هذا الكلام وصمت ولكنه تزامن معه أفعال.

وأكدت أن حضور الرئيس احتفال أعياد الميلاد بالكنيسة المصرية وأول مرة نرى رئيس مصري يدخل كنيسة، مشيرة إلى أن الشعب المصري ذكي ويفهم أن هذا الشخص حريص على أن يأتي للكنيسة ليلة العيد وهو مشهد مذهل.

وتابعت، أنها كانت تقول للمصريين بالخارج، أن ما يشاهدونه بالتلفزيون غير رؤية المشهد بالطبيعة.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي، «الشاهد» يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.