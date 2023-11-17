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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تعلن موقف واشنطن من شن إسرائيل غارات على مستشفيات قطاع غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأن الولايات المتحدة تعارض الغارات الجوية الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة وتشعر بالقلق إزاء الغارات على المستشفى الأردني.

وقال ماثيو في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة. لا نريد رؤية غارات جوية على المستشفيات. نريد حماية المستشفيات".

وأضاف: "فيما يتعلق بالطاقم الطبي الأردني الذي أصيب خلال الهجوم على المستشفى الميداني في غزة، فإننا نشعر بقلق عميق بشأن إصابتهم".

 هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان، يوم الأربعاء، أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.  وأشار الناطق الرسمي إن القوات المسلحة الأردنية بدأت تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

الخارجية الأمريكية واشنطن إسرائيل مستشفيات قطاع غزة