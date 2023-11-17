الخارجية الأمريكية: بلينكن جدد رفض واشنطن للتهجير القسري للفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد رفض واشنطن للتهجير القسري للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأن الولايات المتحدة تعارض الغارات الجوية الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة وتشعر بالقلق إزاء الغارات على المستشفى الأردني.

وقال ماثيو في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة. لا نريد رؤية غارات جوية على المستشفيات. نريد حماية المستشفيات".

وأضاف: "فيما يتعلق بالطاقم الطبي الأردني الذي أصيب خلال الهجوم على المستشفى الميداني في غزة، فإننا نشعر بقلق عميق بشأن إصابتهم".