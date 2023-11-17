عاجل.. استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من السفر مع منتخب مصر إلى سيراليون؛ لعدم التزامهم ورفضهم التدريب مع المجموعة التى لم تشارك أمام جيبوتي عقب انتهاء لقاء الفراعنة أمام منتخب جيبوتي، والذي حقق خلاله منتخبنا الوطني الفوز بسداسية نظيفة في بداية المشوار في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد خاض لقاء جيبوتي بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مرموش - محمد صلاح - مصطفي محمد.

وجلس على دكة البدلاء : محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي - علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفى فتحي - حسين الشحات.