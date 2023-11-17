نبيلة مكرم: مؤتمرات مصر تستطيع لعبت دور كبير في تقوية العلاقة بين الدولة والمصريين في الخارج

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 12:31 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن كرامة الدولة المصرية عالية في السماء، خاصة عندما تطلب المساعدة في ملف التنمية.



إنجازات الدولة في ملف الهجرة

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية فتحت أبوابها أمام الزوار الذين يطلبون حمايتها من كافة أنحاء العالم.



وتابعت: "جميع الوزارات الدولية قدرت النموذج المصري وأخذته كنموذج يحتذى به من أجل تنمية الكثير من الملفات في الخارج منها ملف الهجرة الخارجية".



واستطردت: "الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات الاقتصادية للحد من ملف الهجرة الداخلية، ولهذا التفاعل من قبل العلماء المصريين من الخارج مع الدولة ارتفع كثيرا ً".

وذكر، أن مؤتمرات مصر تستطيع كان لها دور كبير في التأثير على المصريين في الخارج، وهذه المؤتمرات حققت نتائج ملموسة في ربط العلاقات بين الدولة وأبنائها في الخارج.

الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.