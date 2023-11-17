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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شابين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مسافر يطا جنوب الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شابان فلسطينيان، مساء أمس الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الكرمل الأثرية ومناطق عدة بمسافر يطا جنوب الخليل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرمل الأثرية شرق يطا، وأطلقت الرصاص الحي في محيط منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش في الحقول المجاورة للمنطقة، وأوقفت عددا من الشبان الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب والشتم بألفاظ نابية، ما أدى إلى إصابة الشابين مصطفى ومفيد راضي الدعاجنة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد اجحيش والطوبة في مسافر يطا، وداهمت محيط منازل المواطنين واحتجزت عددا منهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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