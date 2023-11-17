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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة السيسي تلتقي المصريين بالخارج في أوروبا وكندا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"

حملة السيسي تلتقي
حملة السيسي تلتقي المصريين بالخارج في أوروبا وكندا
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استمرارا للتواصل الفعال مع المصريين بالخارج، التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الخميس 16 نوفمبر 2023، عددًا من جاليات المصريين في أوروبا وكندا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وفي بداية اللقاء عبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى إنجازات القيادة السياسية في ملف المصريين في الخارج من ناحية إطلاق المبادرات المختلفة لتلبية مطالبهم وتسهيل التواصل معهم، كما تمت مناقشة بعض المسائل التنظيمية خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات في الخارج.

من جانبه، ثمنت الجاليات خلال"الفيديو كونفرانس" انجازات المرشح الرئاسي للمصريين بالخارج، واهتمامه غير المسبوق بتقديم مبادرات لهم أبرزها مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، فضلا عن حرصه على توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مثمنين مواقف سيادة المرشح القوية من ناحية الأمن القومي، ما يدفعهم بتنظيم ندوات مكثفة خصوصا للشباب لتوعيتهم بإنجازات القيادة السياسية وبالمبادرات المختلفة، وأن مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية تعكس صورة مصر للعالم، وأن التصويت في الانتخابات واجب وطني.

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