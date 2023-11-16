محمد صلاح: منتخب مصر سيتأهل لكأس العالم ونتمنى حضورا جماهيريا كاملا

تحدث النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر عن الفوز الكبير الذى حققه الفراعنة على جيبوتي بسداسية، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": الحمد لله على النتيجة والمكسب، والمنتخب قدم أداء جيد أمام جيبوتي وخرجنا بنتيجة مهمة.

وأضاف: تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة، أن المنتخبات الكبيرة التي لا تتأهل إلى كأس العالم، لابد من تحقيق الفوز في جميع المباريات والبداية في التصفيات تكون صعبة لو لم تتمكن من الفوز تكون هناك صعوبة في التأهل.

وتابع صلاح في حديثه: واجهنا صعبوية في بداية المباراة، ولكننا تمكنا من اختراق دفاع جيبوتي وحققنا نتيجة إيجابية والحمد لله على المكسب، وسعيد بالطبع بتسجيلي لـ 4 أهداف، ولكن الأهم هو نتيجة اللقاء والأداء.

وأضاف قائد منتخب مصر: جميع اللاعبين سعداء بالنتيجة، وهو ما ساعدنا على تسجيل العديد من الأهداف ولم يكن التوفيق حليفنا في البطولة الأفريقية الأخيرة، ولكن في الوقت الحالي نمتلك مدرب جديد وكسبنا معظم المباريات وأتمنى أن نستمر على هذا الأداء والروح ونتوج بالبطولة.

واردف: جميع اللاعبين أخوة لي، ونعرف بعضنا منذ 12 سنة والبعض الأخر منذ 7 سنوات، وهناك علاقة قوية تجمعنا، حتى الجيل الجديد خضنا معًا أمم أفريقيا الماضية، وتجمعنا علاقة كبيرة.

وشدد نجم ليفربول انه سعيد بتسجيلي 200 هدف في إنجلترا، وأتمنى كل من يأتي بعدي أن يسجل أكثر من ذلك ويكون بمثابة أمل وطموح للجيل القادم.

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: أتمنى عودة الجماهير، وعودة القاعدة الجماهيرية للمنتخب، الشكل اليوم لم يكن أفضل شئ، ونتمنى وجود الجماهير من المباراة القادمة، وبإذن الله سنتأهل لكأس العالم القادم".

وحقق منتخب مصر الفوز بسداسية نظيفة على منتخب جيبوتي سجل محمد صلاح 4 أهداف ومصطفى محمد هدف تريزيجيه هدف.

