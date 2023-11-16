مطران بورسعيد يصلى عشية تكريس كنيسة مارجرجس

يترأس الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها مساء اليوم بكنيسة مارجرجس ببورسعيد صلاة رفع بخور عشية وخلالها قام بعمل الحنوط وتطييب رفات مارجرجس والقديس مارمرقس والقديس الامير تادرس الشطبي.. وجاء ذلك في أطار الاحتفال بمناسبة ذكري تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس باللد، والاحتفال بالعيد (٧١) لتكريس كنيسة الشهيد مارجرجس ببورسعيد وشارك فى الصلاة كهنة الكنيسة بجانب عدد من كهنة الايبارشية وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

وجدير بالذكر أن الكنيسة تحتفل أيضا اليوم بالعيد ال ٤٧ لرسامة الانبا تادرس أسقفًا، حيث قدم فريق الكورال الترانيم الروحيه، وقام بتوزيع الهدايا عليهم.. وشارك في الحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وقد القى كلمة كما قدم هدية تذكارية الانبا تادرس.

واختتم الانبا تادرس الاحتفالية بكلمه روحية، توجه فيها بالشكر للجميع على مشاعرهم الطيبه.