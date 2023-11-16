وفد من محامي شمال القاهرة يزور الزمالك لتهنئة المجلس الجديد

زار وفد من نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة النقيب عمرو محي الدين نادى الزمالك لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادى الجديد، بانتخابه لإدارة النادى لمدة 4 سنوات مقبلة،

كان فى استقبال وفد النقابة حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، والمهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وهاني شكري، وحسين السيد اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وضم وفد النقابة كلًا من ابوالعلا مكي امين الصندوق، وطارق بخيت وكيل النقابة، ووليد السيد عضو المجلس، وحسين عبدالفتاح، وبيتر رمسيس النجار ممثلين عن محامين شمال القاهرة.

وهنأ وفد النقابة فى بداية اللقاء مجلس النادى الجديد بثقة الجمعية العمومية للنادى،، وعبر عمرو محي الدين نقيب محامي شمال القاهرة عن تمنياته بالتوفيق الدائم لمجلس الزمالك لخدمة النادي واعضاءه وجماهيره على كافة المستويات. متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

وتم خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين المجلسين بحضور الساده اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. كما تخلل اللقاء مناقشات حول أوضاع أعضاء النادى من المحامين، وإمكانية تقديم مميزات للأعضاء الجدد من المحامين.

وثمّن كابتن حسين لبيب الزيارة، مؤكدا احترامه وتقديره لقلعة هامة من قلاع الدفاع عن الحريات وحصن المظلومين وأنه سعيد بتلك الزيارة وأنه منفتح للتعاون مع كافة الجهات المصرية

من جهته، ثمّن عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة حفاوة الاستقبال من مجلس إدارة نادى الزمالك، متمنيا التوفيق لاحد اهم القلاع الرياضية في مصر والعالم العربى مؤكدا بان المسئولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل خدمة اعضاء النادي وجماهيره بما يليق بطموح الجميع

واتفق الطرفان على إقامة دورة رياضية بين نقابتي المحامين والصحفيين والنادى، على أن تخصص عائداتها لصالح الشعب الفلسطينى.

كما وافق لبيب أيضًا على قبول عضويات جديدة للمحامين عامة بتسهيلات فى السداد على أقساط وفقًا للقانون، وذلك قبل الإعلان عن القيمة الجديدة للاشتراكات، التي قد تصل لضعف هذا المبلغ.

وسيعلن عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة عن قيمةالعضويات وسبل التقسيط بدون فوائد في بيان مفصل.