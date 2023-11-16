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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف.. وعلى إسرائيل تجنب قتل المدنيين

المستشفيات
المستشفيات
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الخارجية الأمريكية أكدت أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وعلى إسرائيل تجنب قتل المدنيين.

 

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها تتواصل مع إسرائيل لضمان سلامة المدنيين ويتعين توفير ممرات آمنة للمدنيين.

 

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أرسلت المملكة الأردنية الهاشمية، مستشفى ميدانيًا إلى مدينة  نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

 

ويضم المستشفى الميداني الأردني سبع قاطرات وغرفتي عمليات وغرفتين للعناية المركزة و15 سريرًا لإجراء العمليات الجراحية، كما يضم أيضًا فريقًا طبيًا متكاملًا من جميع الاختصاصات، إضافة إلى مساعدات طبية وعلاجية متنوعة.

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