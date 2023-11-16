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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار مدعم للسوق السوداء في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية بحوش عيسى، فى إطار جهود المحافظة  لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت عن ضبط 35000 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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