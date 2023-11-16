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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

جانب من الاعتداءات
جانب من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي وحتى الإثنين الماضي وذلك بناءً على معطيات المستشفيات.

وأكدت الوزارة - في تقرير لها اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 328 إصابة منها 77 حالة وفاة، موضحة أن 92 بالمائة من الإصابات كانت بين الذكور و97 بالمائة من الجنسية اللبنانية و64 بالمائة من عمر 25 وحتى 44 سنة. وتنوعت الإصابات بين صدمة بنسبة 38 بالمائة وأثار انفجار بنسبة 30 بالمائة و27 بالمائة إصابات ناتجة عن تعرض كيميائي.

وأشارت إلى أن عدد النازحين من الجنوب اللبناني جراء القصف الإسرائيلي بلغ 26 ألفًا و232 شخصًا حتى التاسع من الشهر الجاري.

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