حملات تموينية مكبرة تطوف شوارع كفر البطيخ في دمياط

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وتحت إشراف روضة منير نائب المدينة و عبد الرحمن ابو ليلة نائب البيئة ومحمد عبد السلام نائب القرى حيث تم اليوم الخميس القيام بحمله مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمركز ومدينة كفر البطيخ فى وجود الهيئة المصرية لسلامة الغذاء وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة والازمات بمدينة كفر البطيخ وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.





وشددالدكتور السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على ضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك حيث واصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.





وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاچئة خلال شهر نوفمبر الجاري كان نتاجها المرور على 472منشاة، منها 286منشاة تدار بدون ترخيص و48منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها.





كما تم تحرير 709محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة وتسليمها للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية تم ضبط28.225طن اغذية غير مطابقة للمواصفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 256000134لتر زيت طعام ومياه غازية غير مطابق للمواصفات القياسية.. تم اعدام 1.526 طن اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى.



