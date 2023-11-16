تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب السعودية يضرب باكستان برباعية نظيفة

تغلب منتخب السعودية على نظيره الباكستاني برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الفتح، ضمن الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب السعودي في الانتصار على منتخب باكستان، ليكتب الفوز الأول للمدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مع الأخضر، بعدما فشل في الفوز في لقاء منذ توليه المهمة خلفًا للمدرب الفرنسي السابق هيرفي رينارد، حيث خسر من كوستاريكا وكوريا الشمالية ومالي وتعادل مع نيجيريا ضمن استعدادت منتخب السعودية لتصفيات كأس أمم آسيا ومونديال 2026.

افتتح صالح الشهري، التهديف في الدقيقة السادسة، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

واستطاع البديل عبدالرحمن غريب، تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 91، قبل أن يختتم عبدالله رديف الرباعية في الدقيقة 96.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب السعودية، جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، في مجموعة تضم منتخبي الأردن وطاجيكستان.