اقرأ غدا في "البوابة".. الأمم المتحدة تطلق "أعلى إنذار"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 17 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني للعلاج في مصر

.. ونقل 35 طفلا من المبتسرين إلى المستشفيات المصرية

لافروف: مصر تلعب دورا مهما في جهود حل الصراع ووقف العنف

الأمم المتحدة تطلق "أعلى إنذار"

مسؤول أمريكي سابق: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

الجريمة مستمرة.. الاحتلال يواصل عدوانه العسكري على مستشفى الشفاء

"أبو الغيط": المطلب من مجلس الأمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري

"عار عليك".. هتافات مناهذة لجاستن ترودو خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين بكندا

رئيس إسرائيل يكشف خطط مستقبل القطاع.. والمعارضة تدعو لرحيل نتنياهو