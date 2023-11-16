الخارجية الفرنسية: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مؤكدة أنه يجب أن يكون القطاع جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضافت آن كلير لوجندر - في تصريحات لها اليوم - أن فرنسا تدين أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت في نفس الوقت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من هذا العنف.

ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن نحو نصف كمية المساعدات الإنسانية البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.